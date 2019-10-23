Ольмо: Задоволені нічиєю у матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря

Півзахисник Динамо Загреб Дані Ольмо поділився враженнями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (2:2).

"Думаю, це була хороша гра. Динамо Загреб створило багато моментів та двічі забили. Як на мене, це непоганий результат.

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Я щасливий, оскільки записав до свого активу перший гол у Лізі чемпіонів і допоміг команді. Будемо працювати, щоб домогтися ще кращих результатів. Стан Гаврановіча? Він не зміг самостійно вийти з роздягальні та дістався до автобуса за допомогою одноклубників", – поділився Ольмо у коментарі Sportske.jutarnji.

Відзначимо, що Шахтар та Динамо Загреб не змогли виявити сильнішого, розписавши результативну нічию (2:2) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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