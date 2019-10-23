toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ольмо: Задоволені нічиєю у матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря

10:40 161 Читать на русском
Ольмо: Задоволені нічиєю у матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря
Ольмо в матчі проти Шахтаря / офіційний сайт УЄФА

Півзахисник Динамо Загреб Дані Ольмо поділився враженнями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (2:2).

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

"Думаю, це була хороша гра. Динамо Загреб створило багато моментів та двічі забили. Як на мене, це непоганий результат.

Шахтар – Динамо Загреб – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Я щасливий, оскільки записав до свого активу перший гол у Лізі чемпіонів і допоміг команді. Будемо працювати, щоб домогтися ще кращих результатів. Стан Гаврановіча? Він не зміг самостійно вийти з роздягальні та дістався до автобуса за допомогою одноклубників", – поділився Ольмо у коментарі Sportske.jutarnji.

Відзначимо, що Шахтар та Динамо Загреб не змогли виявити сильнішого, розписавши результативну нічию (2:2) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Шахтар – Динамо Загреб: помутніння Пятова, провали флангів оборони та фірмовий порятунок від Додо у Лізі чемпіонів

blog_ava
"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія Ярмоленка
10:03
6677
Теги
Ліга чемпіонів Дані Ольмо Дані Ольмо Шахтар - Динамо Загреб Маріо Ґаврановіч Маріо Ґаврановіч Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
42
хв
Славія Прага
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук