Ольмо: Довольны ничьей в матче Лиги чемпионов против Шахтера

Полузащитник Динамо Загреб Дани Ольмо поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера (2:2).

"Думаю, это была хорошая игра. Динамо Загреб создало много моментов и дважды забили. Как по мне, это неплохой результат.

Шахтер – Динамо Загреб – 2:2 – видео голов и обзор матча

Я счастлив, поскольку записал в свой актив первый гол в Лиге чемпионов и помог команде. Будем работать, чтобы добиться еще лучших результатов. Состояние Гаврановича? Он не смог самостоятельно выйти из раздевалки и добрался до автобуса с помощью одноклубников", – поделился Ольмо в комментарии Sportske.jutarnji.

Отметим, что Шахтер и Динамо Загреб не смогли выявить сильнейшего, расписав результативную ничью (2:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер – Динамо Загреб: помутнение Пятова, провалы флангов обороны и фирменное спасение от Додо в Лиге чемпионов