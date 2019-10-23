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Ольмо: Довольны ничьей в матче Лиги чемпионов против Шахтера

10:43 90 Читати українською
Ольмо: Довольны ничьей в матче Лиги чемпионов против Шахтера
Ольмо в матче против Шахтера / официальный сайт УЕФА

Полузащитник Динамо Загреб Дани Ольмо поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера (2:2).

16’ Евгений Коноплянка
75’ Додо
 
Дани Ольмо 25’
Мислав Оршич 60’
16’ Евгений Коноплянка
25’ Дани Ольмо
60’ Мислав Оршич
75’ Додо

"Думаю, это была хорошая игра. Динамо Загреб создало много моментов и дважды забили. Как по мне, это неплохой результат.

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Я счастлив, поскольку записал в свой актив первый гол в Лиге чемпионов и помог команде. Будем работать, чтобы добиться еще лучших результатов. Состояние Гаврановича? Он не смог самостоятельно выйти из раздевалки и добрался до автобуса с помощью одноклубников", – поделился Ольмо в комментарии Sportske.jutarnji.

Отметим, что Шахтер и Динамо Загреб не смогли выявить сильнейшего, расписав результативную ничью (2:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Динамо Загреб Динамо Загреб Шахтер - Динамо Загреб Шахтер Шахтер Дани Ольмо Дани Ольмо Марио Гавранович Марио Гавранович
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