Ольмо проти Степаненка, Тете в основі, українець Хочолава – хорватські ЗМІ з фейлами анонсували матч Динамо З – Шахтар

Хорватська преса яскраво презентувала сьогоднішній матч Ліги чемпіонів між загребським Динамо та Шахтарем, але не обійшлося без кумедних помилок.

Відома місцева газета Večernji list під анонс поєдинку Динамо З – Шахтар виділила два розвороти. Журналісти видання підготували яскраву інфографіку про склади обох команд.

Хорвати очікують, що травмованого Євгена Коноплянку на лівому фланзі атаки Шахтаря замінить Тете, а в центрі оборони в парі з Миколою Матвієнком зіграє Давид Хочолава, а не Сергій Кривцов.

Закралися деякі фейли. Наприклад, Хочолаві приписали українське громадянство. Журналіст так і не зміг визначитися, хто зіграє в "гірників" справа в обороні – на схемі номер Сергія Болбата, а в описі персон фігурує вже Додо.

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Провідне спортивне видання Хорватії Sportske novosti на головну сторінку винесло футболістів Динамо та інтерпретувало гімн клубу: "І на небо з ним, і у весну". Хорвати натякають на те, що перемога над Шахтарем виведе їхню команду в єврокубкову весну.

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Sportske novosti присвятили звітному матчу майже половину випуску й також підготували ефектну інфографіку. Головною зіркою донеччан видання виділяє Жуніора Мораєса, згадуючи про те, що він грає за збірну України, а також має досвід виступів і за Динамо, і за Шахтар.

В атаці Шахтаря журналісти SN теж очікують появи Тете на лівому фланзі й Тайсона на позиції "десятки". А от в центрі оборони "гірників", на їхню думку, з'явиться все ж Сергій Кривцов.

Ключових протистоянь за версією Sportske novosti буде три:

– опорник господарів Адемі повинен стримати Тайсона, якого називають головним креативником та мозковим центром Шахтаря.

– талант Динамо Дані Ольмо, який виконуватиме функції правого атакувального хавбека, спробує пройти "найкращого українського гравця" Тараса Степаненка.

– Теофіль-Катрен постарається залишити без м'яча найкращого бомбардира гостей Жуніора Мораєса.

Ну а 5 основних аргументів на користь Динамо З у сьогоднішній грі звучать так:

1. Харківський матч показав силу Динамо.

2. Фактор вогняного стадіону Максімір.

3. Травма Євгена Коноплянки та відновлення Бруно Петковіча.

4. Динамо більш мотивоване на перемогу.

5. Переможна серія Загреба.

Представлення Шахтаря від Sportske novosti має красномовний заголовок, який не потребує перекладу. У статті описано, як донеччани будували Донбас Арену та як втратили її через бойові дії.

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