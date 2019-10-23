Олімпіакос U-19 – Баварія U-19: грецькі фанати спричинили жорстоку бійку

Гру юнацької Ліги чемпіонів між Олімпіакосом та Баварією перервали через жорстоку бійку на трибунах.

Близько 70 грецьких фанатів вибігли на поле під час матчу юнацької Ліги чемпіонів між Олімпіакосом та Баварією.

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Хулігани були у масках та озброєні битками і напали на вболівальників Баварії. Суддя перервав матч на 84-й хвилині, а потім і взагалі забрав команди з поля, хоча греки досить швидко покинули межі стадіону.

Відзначимо, що на момент інциденту Баварія перемагала Олімпіакос із рахунком 4:0.

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UEFA Youth League: Olympiacos hooligans attack Bayern fans and the players respond… with a rondo https://t.co/sOsyqXJtCP pic.twitter.com/61kIVQ5rMW — En24 News (@En24News) October 22, 2019