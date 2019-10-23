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Олімпіакос U-19 – Баварія U-19: грецькі фанати спричинили жорстоку бійку

13:56 113 Читать на русском
Олімпіакос U-19 – Баварія U-19: грецькі фанати спричинили жорстоку бійку
Фанати Олімпіакоса / Daily Mail

Гру юнацької Ліги чемпіонів між Олімпіакосом та Баварією перервали через жорстоку бійку на трибунах.

Близько 70 грецьких фанатів вибігли на поле під час матчу юнацької Ліги чемпіонів між Олімпіакосом та Баварією.

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Хулігани були у масках та озброєні битками і напали на вболівальників Баварії. Суддя перервав матч на 84-й хвилині, а потім і взагалі забрав команди з поля, хоча греки досить швидко покинули межі стадіону.

Відзначимо, що на момент інциденту Баварія перемагала Олімпіакос із рахунком 4:0.

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Теги
Ліга чемпіонів футбольні фанати Юнацька ліга УЄФА 2019/20 Баварія Баварія Олімпіакос Олімпіакос Юнацька ліга УЄФА
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