Олимпиакос U-19 – Бавария U-19: греческие фанаты устроили жестокую драку

Игру юношеской Лиги чемпионов между Олимпиакосом и Баварией прервали из-за жестокой драки на трибунах.

Около 70 греческих фанатов выбежали на поле во время матча юношеской Лиги чемпионов между Олимпиакосом и Баварией.

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Хулиганы были в масках и вооружены битами и напали на болельщиков Баварии. Судья прервал матч на 84-й минуте, а затем и вовсе увел команды с поля, хотя греки довольно быстро покинули пределы стадиона.

Отметим, что на момент инцидента Бавария побеждала Олимпиакос со счетом 4:0.

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UEFA Youth League: Olympiacos hooligans attack Bayern fans and the players respond… with a rondo https://t.co/sOsyqXJtCP pic.twitter.com/61kIVQ5rMW — En24 News (@En24News) October 22, 2019