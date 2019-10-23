Олимпиакос U-19 – Бавария U-19: греческие фанаты устроили жестокую драку

Игру юношеской Лиги чемпионов между Олимпиакосом и Баварией прервали из-за жестокой драки на трибунах.
Около 70 греческих фанатов выбежали на поле во время матча юношеской Лиги чемпионов между Олимпиакосом и Баварией.
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Хулиганы были в масках и вооружены битами и напали на болельщиков Баварии. Судья прервал матч на 84-й минуте, а затем и вовсе увел команды с поля, хотя греки довольно быстро покинули пределы стадиона.
Отметим, что на момент инцидента Бавария побеждала Олимпиакос со счетом 4:0.
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