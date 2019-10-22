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Ліга чемпіонів: Атлетіко мінімально здолав Байєр

21:46 266 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Атлетіко мінімально здолав Байєр
Атлетіко – Байєр / твіттер Атлетіко

Розпочався 3-й тур групового етапу Ліги чемпіонів. Наразі завершився поєдинок між мадридським Атлетіко та леверкузенським Байєром.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 3-й тур

Група D

Атлетіко – Байєр – 1:0

Гол: Мората, 78

До матчу на Ванда Метрополітано "матрацники" підійшли в статусі безумовного фаворита. Проте, на ділі здолати Леверкузен підопічним Дієго Сімеоне було дуже непросто. Більше того, фактично команди грали на рівних, а успіх Атлетіко забезпечила краща індивідуальна майстерність. Гол у ворота Байєра стався під завісу поєдинку. Це Лоді класно навісив із лівого флангу, а Альваро Мората ефектним ударом головою переграв кіпера збірної Фінляндії Градецкі.

Ця перемога дозволила Атлетіко набрати 7 очок після трьох турів і відсотків на 75 гарантувати вихід у плей-офф. Натомість Байєр залишився із нулем у пункті набраних очок і тепер може сподіватися хіба на боротьбу за місце в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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