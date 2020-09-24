Злива, безпрецедентна кількість українців на полі, комфортний сценарій для Динамо і, як наслідок, спокійна виїзна перемога. Перед матчем-відповіддю команда Луческу здобула солідний гандикап і тепер хіба що трагічний збіг обставин завадить киянам вперше з 2016-го опинитися у груповому етапі ЛЧ.

Гент – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

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Журналіст Футбол 24 і Gezeta.ua Сергій Тищенко з перших хвилин матчу звернув увагу на нову звичку Луческу.

За підсумками першого тайму – 1:1. Здається, хтось знову захотів у Туреччину...

Наш італійський скаут Алекс Великих доповідає про вчорашній ефір ЛЧ на італійському телебаченні. До біса приємно, коли там обговорюють українських талантів!

За підсумками усього матчу Сергій Тищенко – на диво лаконічний. Ви також вважаєте, що румунський рефері симпатизував команді свого легендарного співвітчизника?

Експерт із тактики Alex Gramm не забуває про таланта із глухого запасу.

Оглядач Трибуни Дмитро Литвинов віддає належне тріо українських легіонерів Гента.

Спортивний журналіст Дмитро Корніло – солідарний із колегою.

Журналіст "Профутболу" Віталій Звєров переймається здоров'ям форварда збірної України. На носі – надважливі жовтневі матчі проти топів.

Роман Шахрай, оглядач Gazeta.ua, дивлячись на Луческу, пригадав рядки легендарної пісні.

Freel, репер і футбольний вболівальник, підіймає важливе питання.

Агент, експерт та менеджер В'ячеслав Заховайло, принаймні, вже давно готовий.

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов підводить остаточний підсумок.

А дотепники із Брутального футболу традиційно урізноманітнили експертну аналітику мемасами.

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Гент – Динамо: Київ наближає камбек в ЛЧ – жах українських "буйволів", парадоксальні герої та єдина загроза для Луческу