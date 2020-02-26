"Огидна гра – Бускетс виглядав, наче мій батько": екс-хавбек Барселони знищив каталонців за виступ у Неаполі

Колишній півзахисник Барселони, Мілана та низки французьких клубів Крістоф Дюгаррі не стримував емоцій після нічиєї 1:1 у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів між каталонцями та Наполі.

Француз розкритикував виступ команди Сетьєна в цілому, але кілька виконавців отримали окремі "компліменти".

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"Гра була просто огидною. Бускетс виглядав, наче мій батько, Грізманн також грав погано, де Йонг нічого не може зробити у цій команді", – заявив Дюгаррі у ефірі RMC Sport.

До слова, саме Бускетса сайт УЄФА назвав найкращим гравцем матчу, а Грізманн забив єдиний м'яч каталонців і врятував для команди нічию.

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