toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - БАВАРІЯ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ АРТЕМ БЄСЄДІН

"Огидна гра – Бускетс виглядав, наче мій батько": екс-хавбек Барселони знищив каталонців за виступ у Неаполі

13:05 840 Читать на русском
"Огидна гра – Бускетс виглядав, наче мій батько": екс-хавбек Барселони знищив каталонців за виступ у Неаполі
Серхіо Бускетс / Getty Images

Колишній півзахисник Барселони, Мілана та низки французьких клубів Крістоф Дюгаррі не стримував емоцій після нічиєї 1:1 у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів між каталонцями та Наполі.

30’ Дріс Мертенс
 
Антуан Грізманн 57’
Артуро Відаль 89’
30’ Дріс Мертенс
57’ Антуан Грізманн
89’ Артуро Відаль

Француз розкритикував виступ команди Сетьєна в цілому, але кілька виконавців отримали окремі "компліменти".

Наполі – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"Гра була просто огидною. Бускетс виглядав, наче мій батько, Грізманн також грав погано, де Йонг нічого не може зробити у цій команді", – заявив Дюгаррі у ефірі RMC Sport.

До слова, саме Бускетса сайт УЄФА назвав найкращим гравцем матчу, а Грізманн забив єдиний м'яч каталонців і врятував для команди нічию.

Наполі – Барселона: несправедливий результат, тактична перемога Гаттузо і провал Мессі на території Марадони

blog_ava
"На зарплату кухоль пива не купиш": Гамула поскаржився на низький дохід в російському клубі
06:30
4777
Теги
Ліга чемпіонів Френкі де Йонг Френкі де Йонг Наполі - Барселона Крістоф Дюгаррі Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
18
хв
Брага
19:00
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук