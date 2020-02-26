"Ужасная игра – Бускетс выглядел, как мой отец": экс-форвард Барселоны уничтожил каталонцев за выступление в Неаполе

Бывший нападающий Барселоны, Милана и ряда французских клубов Кристоф Дюгарри не сдерживал эмоций после ничьей 1:1 в первом матче 1/8 Лиги чемпионов между каталонцами и Наполи.

Француз раскритиковал выступление команды Сетьена в целом, но несколько исполнителей получили отдельные "комплименты".

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"Игра была просто отвратительной. Бускетс выглядел, как мой отец, Гризманн также играл плохо, де Йонг ничего не может сделать в этой команде", – заявил Дюгарри в эфире RMC Sport.

К слову, именно Бускетса сайт УЕФА назвал лучшим игроком матча, а Гризманн забил единственный мяч каталонцев и спас для команды ничью.

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