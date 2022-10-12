"Якби до гри хтось сказав, що ми заробимо 1 очко, всі були б щасливими. Але програвати такі матчі на 95-й хвилині дуже прикро. Проте очко в скарбничку, рухаємося далі.

Зубков: Тепер Реал – мої клієнти

Після виїзного матчу ми багато спілкувалися з тренером. Він показував нам наші помилки та слабкі місця Реала. Наша друга гра була впевненішою, ми створили більше моментів та могли більше забити.

Всі стежать за новинами та дуже переживають за Україну та свої сім’ї. Вчора тренер дав такий спіч команді, що всі виходили на матч з думками про Україну.

В перерві тренери підказали нам, як краще виходити з оборони. В першому таймі була нервозність, а в другій половині ми були переконливішими та впевненими в собі. Відчуття від результату двоякі", – сказав Зубков у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у поєдинку з мадридцями донеччани вийшли вперед на початку другого тайму завдяки голу Зубкова, однак пропустили на п'ятій доданій хвилині від Рюдігера і опустились на третю сходинку турнірної таблиці групи F.

Шахтар драматично втратив перемогу над Реалом в ЛЧ – кривавий гол на останніх секундах, Зубков знову карає Луніна