"Если бы до игры кто-то сказал, что мы заработаем 1 очко, все были бы счастливы. Но проигрывать такие матчи на 95-й минуте очень досадно. Однако очко в копилку, двигаемся дальше.

Зубков: Теперь Реал – мои клиенты

После выездного матча мы много общались с тренером. Он показывал нам наши ошибки и слабые места Реала. Наша вторая игра была более уверенной, мы создали больше моментов и могли больше забить.

Все следят за новостями и очень переживают за Украину и свои семьи. Вчера тренер дал такой спич команде, что все выходили на матч с мыслями об Украине.

В перерыве тренеры подсказали нам, как лучше выходить из обороны. В первом тайме была нервозность, а во второй половине мы были более убедительны и уверены в себе. Ощущение от результата двоякое", – сказал Зубков в комментарии Tribuna.

Напомним, в поединке с мадридцами дончане вышли вперед в начале второго тайма благодаря голу Зубкова, однако пропустили на пятой добавленной минуте от Рюдигера и опустились на третье место турнирной таблицы группы F.

Шахтер драматично упустил победу над Реалом в ЛЧ – кровавый гол на последних секундах, Зубков снова наказывает Лунина