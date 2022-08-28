"Немає сумнівів, що Реал – фаворит нашої групи. Однак, якби це було рік тому, то я сказав би, що Шахтар однозначно боротиметься за перше чи друге місце. Адже ми перемагали Реал і в Україні, і в Іспанії.

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Зараз картина, на мій погляд, така: перше місце посяде іспанська команда, а за другу путівку до плей-офф Ліги чемпіонів, сподіваюся, боротьбу поведуть РБ Лейпциг, Шахтар та Селтік. Відповідно, суперництво буде і за третє місце, яке дає право перейти до Ліги Європи. Нинішньому Шахтарю дуже важливо підійти до Ліги чемпіонів у хорошому функціональному стані.

Зважаючи на ситуацію в нашій країні, дуже складно вимагати від українських колективів якогось дива. Ось, наприклад, той самий СК Дніпро-1 без варіантів поступився АЕКу. Коли таке було, щоб вітчизняні клуби не могли впоратися із кіпріотами? Ось і я не пам’ятаю.

Проте нам зараз не можна опускати голову. Будемо вірити приказці, що апетит приходить під час їжі. Чим швидше Ігор Йовічевіч визначиться зі стартовим складом – тим краще. Сьогодні Шахтар не має такої майстерності, як це було за бразильців, тому зараз дуже важливий дух команди і щоб футболісти знали, що потрібно робити на футбольному полі. Це якраз той випадок, коли молодь має шанс себе проявити. Покажіть, на що ви здатні, адже на молодіжному рівні Україна є серед найкращих, а потім наша молодь кудись зникає. Обіграйте Реал – і про вас дізнається вся Європа.

Безперечно, буде важко, але надія вмирає останньою. Скажу більше: якщо Шахтар посяде четверте місце у своїй групі, але покаже гідний футбол – ніхто не кине камінь у город "гірників". В Україні триває війна, і виступ нашої команди у найсильнішому клубному турнірі Європи говорить про те, що ми живемо. Перемога буде за нами, якщо не у футболі, то на фронті обов’язково!" – цитує Грачова РБ.

Нагадаємо, Шахтар стартує у Лізі чемпіонів 6 вересня виїзним поєдинком проти РБ Лейпциг.

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