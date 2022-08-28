"Нет сомнений, что Реал – фаворит нашей группы. Однако если бы это было год назад, то я бы сказал, что Шахтер будет однозначно бороться за первое или второе место. Ведь мы побеждали Реал и в Украине, и в Испании.

РБ Лейпциг благодаря дублю Нкунку одолел Вольфсбург – соперник Шахтера в Лиге чемпионов одержал первую победу в сезоне

Сейчас картина, по моему мнению, такова: первое место займет испанская команда, а за вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов, надеюсь, борьбу поведут РБ Лейпциг, Шахтер и Селтик. Соответственно, соперничество будет и за третье место, дающее право перейти в Лигу Европы. Нынешнему Шахтеру очень важно подойти к Лиге чемпионов в хорошем функциональном состоянии.

Учитывая ситуацию в нашей стране, очень сложно требовать от украинских коллективов какого-то чуда. Вот, например, тот же СК Днепр-1 без вариантов уступил АЕКу. Когда такое было, чтобы отечественные клубы не могли справиться с киприотами? Вот и я не помню.

Однако нам сейчас нельзя опускать голову. Будем верить поговорке, что аппетит приходит во время еды. Чем быстрее Игор Йовичевич определится со стартовым составом – тем лучше. Сегодня у Шахтера нет такого мастерства, как это было за бразильцев, поэтому сейчас очень важен дух команды и чтобы футболисты знали, что нужно делать на футбольном поле. Это как раз тот случай, когда молодежь имеет шанс проявить себя. Покажите, на что вы способны, ведь на молодежном уровне Украина среди лучших, а потом наша молодежь куда-то исчезает. Обыграйте Реал – и вас узнает вся Европа.

Безусловно, будет тяжело, но надежда умирает последней. Скажу больше: если Шахтер займет четвертое место в своей группе, но покажет достойный футбол – никто не бросит камень в город "горняков". В Украине идет война, и выступление нашей команды в сильнейшем клубном турнире Европы говорит о том, что мы живем. Победа будет за нами, если не в футболе, то на фронте обязательно!" – цитирует Грачева РБ.

Напомним, Шахтер стартует в Лиге чемпионов 6 сентября выездным поединком против РБ Лейпциг.

Шахтер – Кривбас: анонс матча УПЛ