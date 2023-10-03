Домашня арена "чорно-білих" Сент-Джеймс Парк вперше за понад 20 років почує гімн Ліги чемпіонів. Перед зустріччю з ПСЖ у наставника Ньюкасла є кадрові проблеми.

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Як інформує Shieldsgazette, нападник Жоелінтон, захисники Свен Ботман, Хав'єр Манкільо та Еміль Крафт, півзахисники Джо Віллок, Метью Рітчі та Харві Барнс, воротар Марк Гіллеспі пропустять зустріч проти парижан. Також невизначена доля форварда Каллума Вілсона, який не брав участі в останніх двох матчах.

Нагадаємо, що Ньюкасл зіграє проти ПСЖ в другому турі Ліги чемпіонів в середу, 4 жовтня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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