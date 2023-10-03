Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау в преддверии важного матча в Лиге чемпионов по ПСЖ имеет кучу головной боли.

Домашняя арена "черно-белых" Сент-Джеймс Парк впервые за более чем 20 лет услышит гимн Лиги чемпионов. Перед встречей с ПСЖ у наставника Ньюкасла есть кадровые проблемы.

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Как информирует Shieldsgazette, нападающий Жоэлинтон, защитники Свен Ботман, Хавьер Манкильо и Эмиль Крафт, полузащитники Джо Уиллок, Мэтью Ритчи и Харви Барнс, вратарь Марк Гиллеспи пропустят встречу против парижан. Также неопределена судьба форварда Каллума Уилсона, который не принимал участия в последних двух матчах.

Напомним, что Ньюкасл сыграет против ПСЖ во втором туре Лиги чемпионов в среду, 4 октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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