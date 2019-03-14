Нойєр став четвертим німецьким футболістом, який зіграв 100 матчів у Лізі чемпіонів

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр вийшов у стартовому складі своєї команди на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Цей поєдинок став 100-м для голкіпера у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Нойєр став лише 4-м німцем, якому підкорилась ця позначка. До цього 100 матчів у Лізі чемпіонів зіграли: Олівер Кан (103), Томас Мюллер (105) та Філіп Лам (112).

Баварія – Ліверпуль – відео голів

Крім того, Нойєр – 6-й голкіпер в історії Ліги чемпіонів, якому підкорилась позначка у сотню поєдинків. Більше у Олівера Кана (103), Віктора Вальдеса (106), Петра Чеха (111), Джанлуїджі Буффона (122) та Ікера Касільяса (175).

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