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Нойер стал четвертым немецким футболистом, который сыграл 100 матчей в Лиге чемпионов

06:00 77 Читати українською
Нойер стал четвертым немецким футболистом, который сыграл 100 матчей в Лиге чемпионов
Мануэль Нойер / Соцсети

Голкипер Баварии Мануэль Нойер вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

39’ Жоэль Матип
 
Садио Мане 26’
Вирджил ван Дейк 69’
Садио Мане 84’

Этот поединок стал 100-м для голкипера в самом престижном клубном турнире Европы. Нойер стал лишь 4-м немцем, которому покорилась эта отметка. До этого 100 матчей в Лиге чемпионов сыграли Оливер Кан (103), Томас Мюллер (105) и Филипп Лам (112).

Бавария – Ливерпуль – видео голов

Кроме того, Нойер – 6-й голкипер в истории Лиги чемпионов, которому покорилась отметка в сотню поединков. Больше у Оливера Кана (103), Виктора Вальдеса (106), Петра Чеха (111), Джанлуиджи Буффона (122) и Икера Касильяса (175).

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Теги
Лига чемпионов Мануэль Нойер Мануэль Нойер Бавария Бавария Бавария - Ливерпуль
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