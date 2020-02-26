Нойєр увійшов до топ-4 воротарів за кількістю матчів у Лізі чемпіонів – є шанси на трійку вже у цьому сезоні

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр є одним з найдосвідченіших ветеранів Ліги чемпіонів серед представників своєї позиції.

Гра проти Челсі стала для німця 107-ою у Лізі чемпіонів, інформує Opta.

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Завдяки цьому Нойєр обійшов Віктора Вальдеса і вирвався на чисту четверту сходинку у списку голкіперів-гвардійців турніру. Попереду залишились Петр Чех (111), Джанлуїджі Буффон (123) та Ікер Касільяс (177). З них лише італієць продовжує професіональну кар'єру, тому у Нойєра є всі шанси пробитися до трійки вже у сезоні 2019/20. Для цього потрібно пройти Челсі, стадію 1/4 фіналу та зіграти обидва матчі півфіналу.

Нагадаємо, саме Нойєр вивів Баварію на матч проти Челсі у статусі капітана і зберіг свої ворота "сухими".

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