toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІОН - ЮВЕНТУС НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА БЕНФІКА - ШАХТАР

Нойєр увійшов до топ-4 воротарів за кількістю матчів у Лізі чемпіонів – є шанси на трійку вже у цьому сезоні

14:06 218 Читать на русском
Нойєр увійшов до топ-4 воротарів за кількістю матчів у Лізі чемпіонів – є шанси на трійку вже у цьому сезоні
Мануель Нойєр / Reuters

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр є одним з найдосвідченіших ветеранів Ліги чемпіонів серед представників своєї позиції.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

Гра проти Челсі стала для німця 107-ою у Лізі чемпіонів, інформує Opta.

Наполі – Барселона: Мессі піднявся у топ-5 гвардійців Ліги чемпіонів – попереду три легенди Реала

Завдяки цьому Нойєр обійшов Віктора Вальдеса і вирвався на чисту четверту сходинку у списку голкіперів-гвардійців турніру. Попереду залишились Петр Чех (111), Джанлуїджі Буффон (123) та Ікер Касільяс (177). З них лише італієць продовжує професіональну кар'єру, тому у Нойєра є всі шанси пробитися до трійки вже у сезоні 2019/20. Для цього потрібно пройти Челсі, стадію 1/4 фіналу та зіграти обидва матчі півфіналу.

Нагадаємо, саме Нойєр вивів Баварію на матч проти Челсі у статусі капітана і зберіг свої ворота "сухими".

Баварія знищила Челсі у 1/8 фіналу ЛЧ: майстер-клас з топ-футболу для лондонців, корисний Гнабрі, вражаючий Лєвандовскі

blog_ava
Наполі – Барселона: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів – як це було
00:10
4863
Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія Челсі - Баварія Мануель Нойєр Мануель Нойєр
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
24
хв
Брага
19:00
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук