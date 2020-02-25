Наполі – Барселона: Мессі піднявся у топ-5 гвардійців Ліги чемпіонів – попереду три легенди Реала

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі вийшов у старті на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійського Наполі.

Цей поєдинок став для аргентинця 141-м у головному євротурнірі. За цим показником нападник зрівнявся із легендою Манчестер Юнайтед Раяном Гіггзом, повідомляє Gracenote Live.

Наполі – Барселона: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Тепер Мессі розділяє із валлійцем 5-те місце в списку гвардійців ЛЧ. Попереду 6-разового володаря "Золотого м'яча" екс-форвард мадридського Реала Рауль (142 матчі), культовий екс-одноклубник Хаві (151), одвічний суперник Кріштіану Роналду (168) та екс-голкіпер Реала та Порту Ікер Касільяс, який нещодавно завершив професіональну кар'єру.

До слова, Ліонель Мессі дебютував у Лізі чемпіонів у сезоні 2004/05, коли "блаугранас" протистояли Шахтарю на донецькому РСК Олімпійський.