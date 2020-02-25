toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
АРТЕМ БЄСЄДІН НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - БАВАРІЯ ДИНАМО

Наполі – Барселона: Мессі піднявся у топ-5 гвардійців Ліги чемпіонів – попереду три легенди Реала

22:31 92 Читать на русском
Наполі – Барселона: Мессі піднявся у топ-5 гвардійців Ліги чемпіонів – попереду три легенди Реала
Ліонель Мессі / Reuters

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі вийшов у старті на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійського Наполі.

30’ Дріс Мертенс
 
30’ Дріс Мертенс

Цей поєдинок став для аргентинця 141-м у головному євротурнірі. За цим показником нападник зрівнявся із легендою Манчестер Юнайтед Раяном Гіггзом, повідомляє Gracenote Live.

Наполі – Барселона: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Тепер Мессі розділяє із валлійцем 5-те місце в списку гвардійців ЛЧ. Попереду 6-разового володаря "Золотого м'яча" екс-форвард мадридського Реала Рауль (142 матчі), культовий екс-одноклубник Хаві (151), одвічний суперник Кріштіану Роналду (168) та екс-голкіпер Реала та Порту Ікер Касільяс, який нещодавно завершив професіональну кар'єру.

До слова, Ліонель Мессі дебютував у Лізі чемпіонів у сезоні 2004/05, коли "блаугранас" протистояли Шахтарю на донецькому РСК Олімпійський.

blog_ava
Бенфіка – Шахтар: прогноз на матч Ліги Європи
19:02
5860
Теги
Наполі - Барселона Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Барселона Барселона Ліга чемпіонів Історія єврокубків Раян Ґіґґз Раян Ґіґґз Рауль Рауль Гонсалес Бланко Ліонель Мессі Ліонель Мессі Хаві Ернандес Хаві Ернандес Ікер Касільяс Ікер Касільяс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Наполі – Барселона – відео гола
    Ліга чемпіонів — 22:3477 Наполі – Барселона – відео гола
20
год
:
19
хв
Брага
19:00
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук