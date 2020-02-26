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Нойер пробился в топ-4 вратарей по количеству матчей в Лиге чемпионов – есть шансы на тройку уже в этом сезоне

14:06 45 Читати українською
Нойер пробился в топ-4 вратарей по количеству матчей в Лиге чемпионов – есть шансы на тройку уже в этом сезоне
Мануэль Нойер / Reuters

Голкипер Баварии Мануэль Нойер является одним из самых опытных ветеранов Лиги чемпионов среди представителей своей позиции.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

Игра против Челси стала для немца 107-ой в Лиге чемпионов, информирует Opta.

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Благодаря этому Нойер обошел Виктора Вальдеса и вырвался на чистую четвертую строчку в списке голкиперов-гвардейцев турнира. Впереди остались Петр Чех (111), Джанлуиджи Буффон (123) и Икер Касильяс (177). Из них только итальянец продолжает профессиональную карьеру, поэтому у Нойера есть все шансы пробиться в тройку уже в сезоне 2019/20. Для этого нужно пройти Челси, стадию 1/4 финала и сыграть оба матча полуфинала.

Напомним, именно Нойер вывел Баварию на матч против Челси в статусе капитана и сохранил свои ворота "сухими".

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Теги
Челси - Бавария Бавария Бавария Лига чемпионов Мануэль Нойер Мануэль Нойер
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