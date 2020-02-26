Нойер пробился в топ-4 вратарей по количеству матчей в Лиге чемпионов – есть шансы на тройку уже в этом сезоне

Голкипер Баварии Мануэль Нойер является одним из самых опытных ветеранов Лиги чемпионов среди представителей своей позиции.

Игра против Челси стала для немца 107-ой в Лиге чемпионов, информирует Opta.

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Благодаря этому Нойер обошел Виктора Вальдеса и вырвался на чистую четвертую строчку в списке голкиперов-гвардейцев турнира. Впереди остались Петр Чех (111), Джанлуиджи Буффон (123) и Икер Касильяс (177). Из них только итальянец продолжает профессиональную карьеру, поэтому у Нойера есть все шансы пробиться в тройку уже в сезоне 2019/20. Для этого нужно пройти Челси, стадию 1/4 финала и сыграть оба матча полуфинала.

Напомним, именно Нойер вывел Баварию на матч против Челси в статусе капитана и сохранил свои ворота "сухими".

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