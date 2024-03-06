У вівторок, 5 березня, мюнхенська Баварія розгромила римський Лаціо з рахунком 3:0, вийшовши до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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Результат матчу в Мюнхені був важливим і для капітана Баварії Мануеля Нойєра. Досвідчений голкіпер провів 57-й "сухий" поєдинок в історії виступів у Лізі чемпіонів.

Таким чином, німець став співрекордсменом Ліги чемпіонів. Нойєр зрівнявся з досягненням легенди Реала Ікера Касільяса, повідомляє Opta. У цьому сезоні німецький воротар матиме ще щонайменше дві можливості перевершити цей показник і стати одноосібним рекордсменом турніру.

Варто зазначити, що Нойєр працював на свій результат у меншій кількості матчів, ніж Касільяс. Наразі він зіграв 136 разів у Лізі чемпіонів. В активі іспанця 177 виступів в елітному турнірі.

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