Во вторник, 5 марта, мюнхенская Бавария разгромила римский Лацио со счетом 3:0, выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Результат матча в Мюнхене был важным и для капитана Баварии Мануэля Нойера. Опытный голкипер провел 57-й "сухой" поединок в истории выступлений в Лиге чемпионов.

Таким образом, немец стал сорекордсменом Лиги чемпионов. Нойер сравнялся с достижением легенды Реала Икера Касильяса, сообщает Opta. В этом сезоне немецкий вратарь будет иметь еще как минимум две возможности превзойти этот показатель и стать единоличным рекордсменом турнира.

Стоит отметить, что Нойер работал на свой результат в меньшем количестве матчей, чем Касильяс. Сейчас он сыграл 136 раз в Лиге чемпионов. В активе испанца 177 выступлений в элитном турнире.

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