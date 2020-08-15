Нойєр поспівчував тер Штегену після розгрому в Лізі чемпіонів

"Мені трохи шкода Марка. Я знаю, що це дуже непросто для воротаря. Але ми грали в Лізі чемпіонів, і це не має ніякого відношення до національної команди.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

Очевидно, що для нас це чудовий результат, але ви ж не хочете, щоб колеги по збірній відчували щось подібне", – цитує німецького голкіпера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, востаннє Барселона перемагала у найпрестижнішому клубному турнірі ще у сезоні 2014/15. У півфіналі Баварія зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Ліон, які зіграють вже сьогодні, 15 серпня.

Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів