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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Нойєр поспівчував тер Штегену після розгрому в Лізі чемпіонів

09:32 - Читать на русском
Нойєр поспівчував тер Штегену після розгрому в Лізі чемпіонів
Мануель Нойєр / Фото з відкритих джерел

Кіпер мюнхенської Баварії Мануель Нойєр описав свої емоції після розгромної перемоги над Барселоною (8:2).

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

"Мені трохи шкода Марка. Я знаю, що це дуже непросто для воротаря. Але ми грали в Лізі чемпіонів, і це не має ніякого відношення до національної команди.

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Очевидно, що для нас це чудовий результат, але ви ж не хочете, щоб колеги по збірній відчували щось подібне", – цитує німецького голкіпера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, востаннє Барселона перемагала у найпрестижнішому клубному турнірі ще у сезоні 2014/15. У півфіналі Баварія зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Ліон, які зіграють вже сьогодні, 15 серпня.

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Барселона Барселона Ліга чемпіонів Барселона - Баварія Баварія Баварія Мануель Мануель Нойєр Марк-Андре Марк-Андре тер Штеген
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