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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Барселона – Баварія – відео голів і знищення каталонців

22:37 - Читать на русском
Барселона – Баварія – відео голів і знищення каталонців
Барселона – Баварія – відео голів та огляд матчу

Баварія зустрічається з Барселоною у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Баварія на "Футбол 24".

7’ Девід Алаба
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр

Баварія дуже швидко відкрила рахунок. Гнабрі розігнав атаку пасом на лівий фланг Перішічу, а той перевів у центр. Мюллєр обігрався з Лєвандовскі та легко розстріляв ворота каталонців.

Барселона відразу відповіла, вирівнявши ситуацію на сьомій хвилині. Альба відгукнувся на передачу з глибини від Лангле та прострілив вздовж воріт. М'яч не долетів до Суареса, але Алаба оформив автогол.

А в середині першого тайму мюнхенці знову вийшли вперед, коли Гнабрі відібрав м'яч перед чужим штрафним майданчиком у Серхі Роберто. Контрпресинг! Далі Серж стягнув на себе Піке та вивів на удар Перішіча. Хорват з гострого кута прошив тер Штегена.

Ще через кілька хвилин Баварія закріпила перевагу, розрізавши оборону Барси двома передачами через центр. Алькантара на Горецтку, той в дотик далі – і Гнабрі вбиває третій гол у ворота каталонців.

До 30-ї хвилини німці вже громили суперника. Знову спрацював контрпресинг на чужій половині. Подача Перішіча зліва залишилася без удару, однак Кімміх відразу прострілив справа, а Мюллєр замкнув.

Барселона – Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

blog_ava
Барселона – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
08:00
8280
Теги
Ліга чемпіонів Барселона - Баварія Барселона Барселона Відеоновини Баварія Баварія
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