Барселона – Баварія – відео голів і знищення каталонців

Баварія зустрічається з Барселоною у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Баварія на "Футбол 24".

Баварія дуже швидко відкрила рахунок. Гнабрі розігнав атаку пасом на лівий фланг Перішічу, а той перевів у центр. Мюллєр обігрався з Лєвандовскі та легко розстріляв ворота каталонців.

Барселона відразу відповіла, вирівнявши ситуацію на сьомій хвилині. Альба відгукнувся на передачу з глибини від Лангле та прострілив вздовж воріт. М'яч не долетів до Суареса, але Алаба оформив автогол.

А в середині першого тайму мюнхенці знову вийшли вперед, коли Гнабрі відібрав м'яч перед чужим штрафним майданчиком у Серхі Роберто. Контрпресинг! Далі Серж стягнув на себе Піке та вивів на удар Перішіча. Хорват з гострого кута прошив тер Штегена.

Ще через кілька хвилин Баварія закріпила перевагу, розрізавши оборону Барси двома передачами через центр. Алькантара на Горецтку, той в дотик далі – і Гнабрі вбиває третій гол у ворота каталонців.

До 30-ї хвилини німці вже громили суперника. Знову спрацював контрпресинг на чужій половині. Подача Перішіча зліва залишилася без удару, однак Кімміх відразу прострілив справа, а Мюллєр замкнув.

Барселона – Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів