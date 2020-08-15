Нойер посочувствовал тер Штегену после разгрома в Лиге чемпионов

"Мне немного жаль Марка. Я знаю, что подобное нелегко для вратаря. Но мы играли в Лиге чемпионов, и это не имеет ничего общего с национальной сборной.

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Очевидно, что для нас это отличный результат, но вы же не хотите, чтобы коллеги по сборной чувствовали что-то подобное", – цитирует немецкого голкипера официальный сайт УЕФА.

Напомним, последний раз Барселона побеждала в самом престижном клубном турнире еще в сезоне 2014/15. В полуфинале Бавария встретится с победителем пары Манчестер Сити – Лион, которые сыграют уже сегодня, 15 августа.

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