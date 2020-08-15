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Нойер посочувствовал тер Штегену после разгрома в Лиге чемпионов

09:32 - Читати українською
Нойер посочувствовал тер Штегену после разгрома в Лиге чемпионов
Мануэль Нойер / Фото из открытых источников

Кипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер описал свои эмоции после разгромной победы над Барселоной (8:2).

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

"Мне немного жаль Марка. Я знаю, что подобное нелегко для вратаря. Но мы играли в Лиге чемпионов, и это не имеет ничего общего с национальной сборной.

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Очевидно, что для нас это отличный результат, но вы же не хотите, чтобы коллеги по сборной чувствовали что-то подобное", – цитирует немецкого голкипера официальный сайт УЕФА.

Напомним, последний раз Барселона побеждала в самом престижном клубном турнире еще в сезоне 2014/15. В полуфинале Бавария встретится с победителем пары Манчестер Сити – Лион, которые сыграют уже сегодня, 15 августа.

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Барселона Барселона Лига чемпионов Барселона - Бавария Бавария Бавария Мануэль Мануэль Нойер Марк-Андре Марк-Андре тер Штеген
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