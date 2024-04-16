Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про найменш статусне, але не менш цікаве протистояння за вихід у півфінал Ліги чемпіонів УЄФА. Матч Борусія Д – Атлетіко відбудеться сьогодні, 16 квітня, на "Вестфаленштадіоні". Стартовий свисток головного арбітра Славко Вінчіча пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Очікувалось, що поєдинок у Мадриді не потішить яскравими перестрілками на кшталт тих, що були в інших чвертьфіналах. З одного боку – нестабільна Борусія, якій пощастило із жеребом в 1/8. З іншого, прагматичний і грізний Атлетіко, який прибив могутній Інтер у попередній стадії. Ну яка інтрига?

У перші півгодини "матрацники" підтвердили прогнози. І навіть перевершили. Підопічні Дієго Сімеоне накрили "джмелів" настільки інтенсивним пресингом, що німці почали ковтати момент за моментом. Вже на 32-й хвилині іспанці вели з рахунком 2:0 – втім, вони припустилися помилки. Атлетіко не добив Борусію, почавши працювати по рахунку й надовго забувши про тиск на чужій третині.

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Декілька разів дортмундців спіймали на контратаках, та і загалом другий тайм пройшов у гойдалках. Атлетіко власні моменти запоров (зокрема, там був вихід Корреа віч-на-віч). Борусія, своєю чергою прокинулась ще до перерви, почала огризатись після й зрештою забила на 81-й хвилині – а потім ще й мала моменти з двома влучаннями у каркас.

Дуже класно зіграли заміни Едіна Терзіча – Брандт зв'язав гру й покращив роботу в перехідних фазах, а також був незамінним при дистрибуції на чужій третині. Він і сам завершував атаки, пробивши у стійку. Поява Аллє призвела до надважливого гола, завдяки якому збереглась інтрига, а свіжий Байно-Гіттенс міг зрівнювати рахунок (влучив у поперечку).

"Джмелі" довели, що вони у чвертьфіналі не просто так. Дортмунд має хорошу систему позиційного наступу, вміє тримати удар і залишається вкрай небезпечним на зустрічних курсах. Борусія в принципі на ходу – у 2024 році підопічні Едіна Терзіча провели 16 матчів, здобувши 10 перемог і розписавши 3 нічиї. Із березня команда виграла 7 поєдинків з 10-ми, прибивши на своєму шляху Баварію, Ґладбах, Айнтрахт і ПСВ.

У Атлетіко з останніми результатами теж все нормально. На вихідних підопічні Дієго Сімеоне здобули впевнену перемогу над Жироною (3:1), а перед цим вони переграли Борусію та Вільяреал. Круто, однак на дистанції у 13 останніх матчів мадридці мають 6 поразок – серед них розгроми від Барси й Атлетіка, а також фіаско з Кадісом (у якого була 22-матчева безвиграшна серія).

Словом, Атлетіко нестабільний. Особливо за межами рідного "Метрополітано" (7 поразок у 12-ти поєдинках). Тим не менш, мадридці залишаються дуже небезпечними для Борусії. Перші півгодини у столиці Іспанії довели, що витримати максимальну інтенсивність "матрацників" дортмундцям не до снаги – та і без неї підопічні Ель Чоло створили достатньо для розгрому.

Кадрова ситуація

Аллє забив Атлетіко, однак зламався вже на 10-й хвилині зустрічі з Ґладбахом. У домашці проти Атлетіко він не зіграє – а значить треба знову довіритись Фюллькругу з його 9-матчевою безгольовою серією. Крім Себастьяна, у лазареті перебуває Бенсебаїні, а участь Байно-Гіттенса залишається під питанням.

Медики Атлетіко нових пацієнтів не отримали. На лікарняному залишаються Депай, Вітоло й Лемар. Крім того, через перебір карток не зіграє Ліно.

Орієнтовні склади на матч Борусія Д – Атлетіко

Борусія Д: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Забітцер, Джан – Адеємі, Брандт, Санчо – Фюллькруг

Атлетіко: Облак – Вітсель, Хіменес, Аспілікуета – Моліна, Льоренте, Де Пауль, Коке, Корреа – Грізманн, Мората

Прогноз "Футбол 24" – тотал 2,5

Букмекери ставлять на прохід Атлетіко, хоча конкретно у перемозі в Дортмунді контори не впевнені. Мадридцям вона і не потрібна – достатньо і нічиєї. Втім, знову грати по рахунку з настільки ходовими "джмелями" може бути небезпечно, що доведено першою зустріччю.

Тактику іспанців передбачити важко, але Борусія в будь-якому випадку змушена розкриватись. Значить, будуть голи – тим паче, що обидві команди пропускають регулярно. Кому в сьогоднішній перестрілці пощастить більше? На це прогноз давати не станемо, але в тотал 2,5 можна бути впевненим.