"У нас було не так багато часу, щоб підготуватися до матчу. Ви могли помітити, що в перші 15 хвилин було багато нервовості. Ми часто відходили назад. Потім я побачив кращий Гент, який намагався забрати м'яч собі. Я бачив на полі те, що ми просили від гравців. Я цілком задоволений цим.

Гент – Рапід – 2:1 – відеоогляд матчу, в якому гол Яремчука вивів бельгійців на Динамо

У другому таймі я також побачив деякі моменти роботи, які наразі не можна змінити. Але гравці показали відданість. Сподіваюсь, що ми на правильному шляху. Ця перемога хороша для колективу, який пережив кілька стресів упродовж останніх тижнів. Ви бачите, що гравці знову ростуть", – цитує Де Декера Sporza.

Нагадаємо, суперником Гента у плей-офф стане київське Динамо. Ця стадія складатиметься з двох поєдинків і визначить, хто отримає путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

Гент у нервовому поєдинку здолав Рапід Відень – Яремчук і Ко вийшли на Динамо в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів