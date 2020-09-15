Гент у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів приймав Рапід. У стартовому складі з трьох українців на поле вийшов лише Роман Яремчук, який згодом став одним з героїв поєдинку.

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Бельгійці наприкінці першого тайму зуміли вийти вперед – відзначився німецький півзахисник "буйволів" Ніклас Дорш. По перерві захисник австрійців Лео Граймль надто агресивно пішов у підкат у власному штрафному майданчику і "заробив" пенальті. Одинадцятиметровий впевнено виконав Яремчук, розвівши по кутах Ріхарда Штребінгера і м'яч. А вже за мить на полі з'явився ще один українець – Роман Безус.

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