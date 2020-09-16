"У нас было не так много времени, чтобы подготовиться к матчу. Вы могли заметить, что в первые 15 минут было много нервозности. Мы часто отходили назад. Потом я увидел лучший Гент, который пытался забрать мяч себе. Я видел на поле то, о чем мы просили игроков. Я вполне доволен этим.

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Во втором тайме я также увидел некоторые моменты работы, которые сейчас нельзя изменить. Но игроки показали преданность. Надеюсь, что мы на правильном пути. Эта победа хороша для коллектива, который пережил несколько стрессов в течение последних недель. Вы видите, что игроки снова растут", – цитирует Де Декера Sporza.

Напомним, соперником Гента в плей-офф станет киевское Динамо. Эта стадия будет состоять из двух поединков и определит, кто получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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