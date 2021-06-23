Німеччина – Угорщина: онлайн-трансляція матчу Євро-2020
Німеччина в останньому турі групового етапу Євро-2020 зустрічається з угорцями. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Німеччина – Угорщина стартує о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі та "Футбол 1". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Стартові склади команд
Німеччина: Нойєр – Гінтер, Хуммельс, Рюдігер – Кімміх, Гюндоган, Кроос, Гозенс – Сане, Хаверц – Гнабрі.
Запасні: Лєно, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Мусіала, Зюле, Нойхаус, Горецка, Джан, Кох, Мюллєр.
Угорщина: Гулачі – Ботка, Орбан, Атілла Салай – Него, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Фіола – Шаллаї, Адам Салай.
Запасні: Дібус, Богдан, Ланг, Кечкеш, Холендер, Ловренчіч, Р.Варга, Шигер, Варга, Ніколіч, Шьон, Болла.