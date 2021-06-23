Германия – Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Германия в последнем туре группового этапа Евро-2020 встречается с венграми. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Германия – Венгрия стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале и "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Стартовые составы команд
Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Гозенс – Сане, Хаверц – Гнабри.
Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Мусиала, Зюле, Нойхаус, Горецка, Джан, Кох, Мюллер.
Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Атилла Салай – Него, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Фиола – Шаллаи, Адам Салаи.
Запасные: Дибус, Богдан, Ланг, Кечкеш, Холендер, Ловренчич, Р.Варга, Шигер, Варга, Николич, Шён, Болла.