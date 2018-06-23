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Німеччина – Швеція: чи був пенальті у моменті з падінням Берга?

21:31 1768 Читать на русском
Німеччина – Швеція: чи був пенальті у моменті з падінням Берга?
Німеччина – Швеція: чи був пенальті у моменті з падінням Берга?

У матчі 2 туру чемпіонату світу 2018 між збірними Німеччини та Швеції трапився суперечливий епізод на 12-й хвилині зустрічі.

Маркус Берг вийшов сам на сам з Мануелем Нойєром, але впав після контакту з Жеромом Боатенгом. Польський арбітр Шимон Марциняк ніяк не відреагував на момент та дозволив німцям продовжити гру.

Навіть після прохань шведів суддя не зупинив гру, щоб передивитись епізод за допомогою системи VAR.

Дивіться відео епізоду нижче та беріть участь в опитуванні.

Німеччина – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

ЧС-2018 2 тур

Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 1
Швеція
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Теги
Німеччина Німеччина ЧС 2018 Німеччина - Швеція Швеція Швеція Відеоновини Шимон Марциняк Шимон Марциняк Жером Боатенг Жером Боатенг Маркус Берґ Маркус Берґ
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