Німеччина – Швеція: чи був пенальті у моменті з падінням Берга?

У матчі 2 туру чемпіонату світу 2018 між збірними Німеччини та Швеції трапився суперечливий епізод на 12-й хвилині зустрічі.

Маркус Берг вийшов сам на сам з Мануелем Нойєром, але впав після контакту з Жеромом Боатенгом. Польський арбітр Шимон Марциняк ніяк не відреагував на момент та дозволив німцям продовжити гру.

Навіть після прохань шведів суддя не зупинив гру, щоб передивитись епізод за допомогою системи VAR.

Дивіться відео епізоду нижче та беріть участь в опитуванні.

Німеччина – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018