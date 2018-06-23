Німеччина – Швеція: чи був пенальті у моменті з падінням Берга?

ЧС 2018 — 22:55 2673
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ЧС-2018: Німеччина дотиснула Швецію в меншості на останніх секундах завдяки диво-голу Крооса
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Німеччина – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018ЧС 2018 — 21:56 3186
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Ярмоленко може покинути Борусію Д – клуб розглядає можливість продажу українця, – BildНімеччина — 21:19 1628
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ЧС-2018 Південна Корея – Мексика: рівний матч, тактичні проблеми мексиканців, дитячі помилки та перфоменс голкіперівЧС 2018 — 21:00 1607
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Південна Корея – Мексика: Чічаріто встановив одразу 2 рекордиЧС 2018 — 20:03 628
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