Германия – Швеция: был ли пенальти в моменте с падением Берга?

В матче 2 тура чемпионата мира 2018 между сборными Германии и Швеции случился спорный эпизод на 12-й минуте встречи.

Маркус Берг вышел один на один с Мануэлем Нойером, но упал после контакта с Жеромом Боатенгом. Польский арбитр Шимон Марциняк никак не отреагировал на момент и позволил немцам продолжить игру.

Даже после просьб шведов судья не остановил игру, чтобы просмотреть эпизод с помощью системы VAR.

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Германия – Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018