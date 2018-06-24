Німеччина – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Збірна Німеччини у матчі 2-го туру Чемпіонату світу 2018 у групі F драматично перемогла Швецію з рахунком 2:1.

ЧС-2018: Німеччина дотиснула Швецію в меншості на останніх секундах завдяки диво-голу Крооса

Матч Німеччина – Швеція стартує о 21:00. У першом турі чинні чемпіони світу сенсаційно поступились Мексиці. Німеччині відступати нікуди. Шведи ж перемогли Південну Корею, і навіть нічия у звітному матчі цілком їх влаштує. Порівняно зі стартовим матчем Йоахім Льов випустив 4-х нових виконавців: Ектор, Рюдігер, Руді та Ройс починають в основі замість Платтенхардта, Хуммельса, Хедіри та Озіла.

Німеччина – Швеція – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Німеччина: Нойєр (к) – Ектор, Рюдігер, Боатенг, Кімміх – Кроос, Руді – Дракслер, Ройс, Мюллер – Вернер.

Швеція: Ольсен – Люстіг, Лінделоф, Гранквіст (к), Аугустінссон – Ларссон, Екдаль, Форсберг, Клаесон – Берг, Тойвонен.

Німеччина – Швеція: стартові склади на матч ЧС-2018