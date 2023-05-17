Захисник Мілана Давіде Калабрія окреслив нову ціль для команди після вильоту з Ліги чемпіонів від Інтера.

"Ми провели непоганий поєдинок, але на такому рівні потрібно реалізовувати свої моменти. Якби ми забили першими, гра склалася б інакше. Шкода, що у першому таймі першого матчу ми зіграли погано.

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Так чи інакше, це відправна точка: ніхто не очікував, що Мілан вийде до півфіналу Ліги чемпіонів. Ми віддали усі сили. Не хочу думати про погане. Ми маємо зосередитися на потраплянні до топ-4 у чемпіонаті", – цитує захисника сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Мілан програв Інтеру за сумою двох матчів 0:3. Наразі команда Піолі посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці Серії А. Від четвертого місця "россонері" відстають на чотири пункти.

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