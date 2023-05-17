Защитник Милана Давиде Калабрия наметил новую цель для команды после вылета из Лиги чемпионов от Интера.

"Мы провели неплохой поединок, но на таком уровне нужно реализовывать свои моменты. Если бы мы забили первыми, игра сложилась бы иначе. Жаль, что в первом тайме первого матча мы сыграли плохо.

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Так или иначе, это отправная точка: никто не ожидал, что Милан выйдет в полуфинал Лиги чемпионов. Мы отдали все силы. Не хочу думать о плохом. Мы должны сосредоточиться на попадании в топ-4 в чемпионате", – цитирует защитника сайт УЕФА.

Напомним, что Милан проиграл Интеру по сумме двух матчей 0:3 в Лиге чемпионов. Сейчас команда Пиоли занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. От четвертого места "россонери" отстают на четыре пункта.

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