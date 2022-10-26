– Чи задоволені ви одним балом у матчі зі Селтіком?

– Звісно. Цей матч був важким як для Шахтаря, так і для Селтіка. Суперник добре грав в атаці й пресингу, нам було дуже непросто. Однак ми чекали свого шансу і забили гол. Ми також мали нагоду забити й другий гол, але це футбол. Досягли гарного результату, тепер матимемо євровесну, адже ми щонайменше продовжимо свій шлях у Лізі Європи. Продовжуємо грати так і далі.

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– Мудрик і Сікан мали моменти, щоб здобути для команди три очки.

– Так, ми мали нагоду забити другий гол, але Селтік також мав момент чи два, тож нічия – гарний результат, і вона краща для Шахтаря. Така команда заслуговує продовжити свій шлях.

– Лейпциг також переміг у своєму матчі. Аби посісти друге місце в групі, в останньому турі вам слід перемагати.

– Чому ні? На початку групового етапу ніхто не думав, що Шахтар зможе так зіграти. Можемо заслужити цей результат, і ми маємо нагоду продовжити виступи в Лізі чемпіонів. Ми вже добре зіграли проти Лейпцига на виїзді, й зараз можемо так само зіграти в домашній грі. Ми відмінно зіграли проти Реала і зрештою побачили гол. У будь-якому разі, буде бій. У нас молода, сильна команда, і ми прямуватимемо до перемоги, – цитує Тараса Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нічия у Глазго гарантувала "помаранчево-чорним" єврокубкову весну. Якщо Шахтар обіграє РБ Лейпциг у матчі 6-го туру, то кваліфікується у плей-офф Ліги чемпіонів. Нічия чи поразка відправлять команду Йовічевіча в Лігу Європи.

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