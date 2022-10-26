– Довольны ли вы одним баллом в матче с Селтиком?

– Конечно. Этот матч был трудным как для Шахтера, так и для Селтика. Соперник хорошо играл в атаке и прессинге, нам было очень непросто. Однако мы ждали своего шанса и забили гол. У нас также была возможность забить и второй гол, но это футбол. Достигли хорошего результата, теперь у нас будет евровесна, ведь мы, по меньшей мере, продолжим свой путь в Лиге Европы. Продолжаем играть так и дальше.

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– У Мудрика и Сикана были моменты, чтобы добыть для команды три очка.

– Да, у нас была возможность забить второй гол, но Селтик также имел момент или два, так что ничья – хороший результат, и она лучше для Шахтера. Такая команда заслуживает продолжить свой путь.

– Лейпциг тоже победил в своем матче. Чтобы занять второе место в группе, в последнем туре вам следует побеждать.

– Почему нет? В начале группового этапа никто не думал, что Шахтер сможет так сыграть. Можем заслужить этот результат, и мы можем продолжить выступления в Лиге чемпионов. Мы уже хорошо сыграли против Лейпцига на выезде и сейчас можем так же сыграть в домашней игре. Мы отлично сыграли против Реала и в итоге увидели гол. Во всяком случае, будет бой. У нас молодая, сильная команда, и мы будем идти к победе, – цитирует Тараса Степаненко официальный сайт Шахтера.

Ничья в Глазго гарантировала "оранжево-черным" еврокубковую весну. Если Шахтер обыграет РБ Лейпциг в матче 6-го тура, то квалифицируется в плей-офф Лиги чемпионов. Ничья или поражение отправят команду Йовичевича в Лигу Европы.

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