"Думаю, всі бачили, що ми зрозуміли – треба внести перелом у гру. Хлопці зробили це, ми мали багато хороших моментів у грі з сильним суперником. Ліверпуль забив першим і повинен був забити ще, особливо зі стандартних положень. Не впевнений, чи була гольова атака Аякса їхньою першою в матчі, але у них було не так багато моментів.

Ліверпуль – Аякс – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У нашій ситуації так і виходить – будь-що може статися, але все ж у Кудуса вийшов неймовірний удар. Це як ще одна перевірка. Пресинг до гола був кращим, ніж після нього. Усього кілька ярдів, але якщо ми пресингуємо, то маємо правильно це робити.

Переможний гол Матіпа? Я не вибагливий у цьому сенсі. Святкування було чудовим, у ньому відобразився настрій хлопців. Криза команди? Нічого не закінчилося. Це перший крок, важливий крок. Зараз у нас дивна перерва, досить довга. Брайтон чекає", – наводить слова Клоппа BBC.

До слова, Ліверпуль після двох поєдинків без перемог все ж зміг виграти в Аякса (2:1). Це дозволило мерсисайдцям набрати перші три очки в Лізі чемпіонів та піднятися на друге місце в групі A.

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