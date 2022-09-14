"Думаю, все видели, что мы поняли – нужно внести перелом в игру. Ребята сделали это, мы имели много хороших моментов в игре с сильным соперником. Ливерпуль забил первым и должен был забить еще, особенно со стандартных положений. Не уверен, была ли голевая атака Аякса первой в матче, но у них было не так много моментов.

Ливерпуль – Аякс – 2:1 – видео голов и обзор матча

В нашей ситуации так и получается – что угодно может произойти, но все же у Кудуса получился невероятный удар. Это как еще одна проверка. Прессинг перед голом был лучше, чем после него. Всего несколько ярдов, но если мы прессингуем, то должны правильно это делать.

Победный гол Матипа? Я не привередлив в этом смысле. Празднование было великолепным, в нем отразилось настроение ребят. Кризис команды? Ничего не кончилось. Это первый шаг, важный шаг. Сейчас у нас странный перерыв, достаточно долгий. Брайтон ждет", – приводит слова Клоппа BBC.

К слову, Ливерпуль после двух поединков без побед все-таки смог выиграть у Аякса (2:1). Это позволило мерсисайдцам набрать первые три очка в Лиге чемпионов и подняться на второе место в группе A.

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