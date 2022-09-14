Ліверпуль дотиснув Аякс у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Салах швидко відкрив рахунок після пасу Жоти. "Божі сини" ще до перерви зуміли забити у відповідь – Кудус розстріляв Аліссона точним ударом під поперечку.

Ліверпуль вигриз перемогу над Аяксом в ЛЧ, форварди Брюгге диво-розгромом Порту закривають Яремчуку шлях в основу

Проте перемогу святкували мерсисайдці завдяки голу Матіпа після кутового на останніх хвилинах. Ліверпуль набрав перші три залікові бали у групі А Ліги чемпіонів, Аякс має стільки ж.