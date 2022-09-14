Ліверпуль – Аякс – 2:1 – відео голів та огляд матчу
08:28 - Читать на русском
Ліверпуль дотиснув Аякс у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
17’ Мохамед Салах
89’ Жоель Матіп
Мохаммед Кудус 27’
17’ Мохамед Салах
27’ Мохаммед Кудус
89’ Жоель Матіп
Салах швидко відкрив рахунок після пасу Жоти. "Божі сини" ще до перерви зуміли забити у відповідь – Кудус розстріляв Аліссона точним ударом під поперечку.
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Проте перемогу святкували мерсисайдці завдяки голу Матіпа після кутового на останніх хвилинах. Ліверпуль набрав перші три залікові бали у групі А Ліги чемпіонів, Аякс має стільки ж.
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