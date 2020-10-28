Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін підтримав свою команду після нічиєю у поєдинку ЛЧ проти Борусії М.

"Нічия, яка на смак нагадує перемогу. І, оскільки ми не зупиняємося, ми повинні продовжувати наполегливо працювати", – емоційно відреагував на результат матчу Андрій Лунін у своєму Твіттері.

Камбек мадридців у компенсований час у відеоогляді матчу Борусія М – Реал – 2:2

Зауважимо, Реал зумів відіграти два м'ячі по ходу гри та вирвати нічию (2:2) у поєдинку другого туру ЛЧ проти Борусії М. Українець Андрій Лунін за матчем спостерігав із лави для запасних. У поточному сезоні 21-річний кіпер ще не грав за Реал.

У групі В наразі лідирує донецький Шахтар з 4-ма очками у своєму активі. Другою йде Борусія М, третім – Інтер, а от замикає квартет мадридський Реал.

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