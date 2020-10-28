Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поддержал свою команду после ничьей в поединке ЛЧ против Боруссии М.

"Ничья, которая по вкусу напоминает победу. И, поскольку мы не останавливаемся, мы должны продолжать упорно работать", – эмоционально отреагировал на результат матча Андрей Лунин в своем Твиттере.

Камбэк мадридцев в компенсированное время в видеообзоре матча Боруссия М – Реал Мадрид – 2:2

Заметим, Реал сумел отыграть два мяча по ходу игры и вырвать ничью (2:2) в поединке второго тура ЛЧ против Боруссии М. Украинец Андрей Лунин за матчем наблюдал со скамейки запасных. В текущем сезоне 21-летний кипер еще не играл за Реал.

В группе В после 2-х туров лидирует донецкий Шахтер с 4-мя очками в своем активе. Второй идет Боруссия М, третьим – Интер, а вот замыкает квартет мадридский Реал.

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