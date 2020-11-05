Чинний переможець Ліги Європи на власному полі у меншості зумів врятувати, здавалося б, програний для себе поєдинок. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Початок матчу склався для підопічних Лопетегі вкрай невдало: спочатку, після порушення правил поблизу власного штрафного, Сулейманов зі стандарту закрутив м'яч у праву дев'ятку. За чотири хвилини захисники севільців завалили все того ж Сулейманова і арбітр, після використання VAR, призначив одинадцятиметровий. Маркус Берг з пенальті зробив рахунок сенсаційним.

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Ще до перерви Ракітіч відгукнувся на верхову передачу партнера і головою відквитав один гол. Проте на перерву господарі пішли у меншості – за фол останньої надії у власному штрафному майданчику арбітр вилучив Наваса.

Після відпочинку ситуація кардинально змінилась. Росіяни не просто не скористались чисельною перевагою, а взагалі примудрились у більшості розгубити свій гандикап і, в результаті, поступитись. Дубль мароканського форварда "нервіонців" Ен-Несірі протягом трьох хвилин показав, що варто боротись до кінця у будь-якій ситуації.

Перемога дозволила Севільї зрівнятись за очками з Челсі і розділити першу-другу сходинку групи Е. Краснодар з Ренном – відверті аутсайдери квартету.

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