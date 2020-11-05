Вже традиційно після завершення усіх матчів туру УЄФА обрав четвірку претендентів на звання найкращого гравця 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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До переліку потрапили:

– Алассан Плеа (Боруссія М) – за три голи у матчі з Шахтарем (6:0);

– Діогу Жота (Ліверпуль) – за хет-трик у матчі з Аталантою (5:0);

– Ерлінг Холанд (Борусія Д) – за дубль у ворота Брюгге (3:0);

– Юссеф Ен-Несірі (Севілья) – за два голи у матчі з Краснодаром (3:2).

Проголосувати за свого кандидата можна на офіційному сайті УЄФА.

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