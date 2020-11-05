Действующий победитель Лиги Европы на своем поле в меньшинстве сумел спасти, казалось бы, проигранный для себя поединок. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Начало матча сложилось для подопечных Лопетеги крайне неудачно: сначала, после нарушения правил вблизи собственной штрафной, Сулейманов со стандарта закрутил мяч в правую девятку. Через четыре минуты защитники севильцев завалили все того же Сулейманова и арбитр, после использования VAR, назначил одиннадцатиметровый. Маркус Берг с пенальти сделал счет сенсационным.

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Еще до перерыва Ракитич откликнулся на верховую передачу партнера и головой отквитал один гол. Однако на перерыв хозяева ушли в меньшинстве – за фол последней надежды в своей штрафной арбитр удалил Наваса.

После отдыха ситуация кардинально изменилась. Россияне не просто не воспользовались численным преимуществом, а вообще умудрились в большинстве растерять свой гандикап и, в результате, уступить. Дубль марокканского форварда "нервионцев" Эн-Несири в течение трех минут показал, что стоит бороться до конца в любой ситуации.

Победа позволила Севилье сравниться по очкам с Челси и разделить первое-второе место группы Е. Краснодар с Ренном – откровенные аутсайдеры квартета.

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