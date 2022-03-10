Реал після першого тайму програвав з відставанням у два м'ячі, враховуючи результат першого матчу. Однак Карім Бензема оформив хет-трик за 17 хвилин і залишив паризьке сузір'я за межами турніру.

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Чергове фіаско стало причиною для конфлікту усередині французької команди. Після матчу в роздягальні Неймар з'ясовував стосунки з Джанлуїджі Доннаруммою, повідомляє Marca. За інформацією джерела, суперечка ледь не переросла в справжню бійку.

Усе почалося з того, що бразилець дорікнув голкіперу за помилку в епізоді з першим пропущеним голом. Італієць відповів Неймару докором за невдалу гру в моменті з другим м'ячем Реала. Обговорення загострилося настільки, що решті гравців ПСЖ довелося втрутитися, щоб справа не дійшла до повноцінної бійки.

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