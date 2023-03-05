Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії ПСЖ, але вже думає про Лігу чемпіонів, яка йому ще не підкорювалась.

"Чи вплине гра з Баварією на моє майбутнє? Я так не думаю. Якби я пов'язував своє майбутнє виключно з Лігою чемпіонів, то вже пішов би звідси дуже далеко! (сміється). Не хочу виявити жодної неповаги до ПСЖ. Я тут, я дуже щасливий і зараз не думаю ні про що, крім як зробити хороші дні для ПСЖ.

Рекорд Мбаппе і ювілейна 1000 Мессі у відеоогляді матчу ПСЖ – Нант – 4:2

Мені сподобалося святкування рекорду з публікою. Це була дійсно особлива подія, я дякую всім. Але тепер нам потрібно швидко рухатися далі, на нас чекає велика зустріч, і ми їдемо в Мюнхен з ясною метою", – наводить слова Мбаппе RMC Sport.

Нагадаємо, матч Баварія – ПСЖ відбудеться у середу (8 березня). Французам потрібно відігрувати домашні 0:1. Якщо ж ні, то суперзірковій команді доведеться миритися з другим поспіль вильотом на стадії 1/8 фіналу ЛЧ.

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