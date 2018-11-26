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Неймар і Мбаппе повернулися до тренувань ПСЖ

19:59 82 Читать на русском
Неймар і Мбаппе повернулися до тренувань ПСЖ
Неймар і Кіліан Мбаппе / Reuters

Напередодні важливого матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля форварди Парі Сен-Жермен Неймар і Кіліан Мбаппе відновилися від ушкоджень.

Обидва гравців взяли участь у тренуванні французького гранда в понеділок, повідомляє Le Parisien.

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Відзначимо, що Неймар і Мбаппе зазнали травм, перебуваючи в таборах національних збірних. Через ушкодження вони не змогли допомогти клубу в 13-му турі Ліги 1, в якому ПСЖ здолав Тулузу завдяки голу Кавані.

Раніше повідомляли, що Неймар не встигне відновитися до поєдинку ЛЧ із Ліверпулем. Цей матч має величезне значення для обох команд, адже за 2 тури до кінця групового етапу англійці йдуть другими (6 очок), а парижани – треті (5 очок).

Відзначимо, що матч Парі Сен-Жермен – Ліверпуль відбудеться в середу, 28 листопада, на Парк де Пренс. Початок поєдинку о 22:00.

Ліга чемпіонів5 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Ліверпуль: Середа 28 листопада 2018

Парі Сен-Жермен
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Парі Сен-Жермен - Ліверпуль Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Ліга чемпіонів Неймар Неймар Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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