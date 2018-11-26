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Неймар и Мбаппе вернулись к тренировкам ПСЖ

19:59 10 Читати українською
Неймар и Мбаппе вернулись к тренировкам ПСЖ
Неймар и Килиан Мбаппе / Reuters

Накануне важного матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против английского Ливерпуля форварды Пари Сен-Жермен Неймар и Килиан Мбаппе восстановились от повреждений.

Оба игрока приняли участие в тренировке французского гранда в понедельник, сообщает Le Parisien.

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Отметим, что Неймар и Мбаппе получили травмы, находясь в лагерях национальных сборных. Из-за повреждений они не смогли помочь клубу в 13-м туре Лиги 1, в котором ПСЖ одолел Тулузу благодаря голу Кавани.

Ранее сообщалось, что Неймар не успеет восстановиться к поединку ЛЧ против Ливерпуля. Этот матч имеет огромное значение для обеих команд, ведь за 2 тура до конца группового этапа англичане идут вторыми (6 очков), а парижане – третьи (5 очков).

Отметим, что матч Пари Сен-Жермен – Ливерпуль состоится в среду, 28 ноября, на Парк де Пренс. Начало поединка в 22:00.

Лига чемпионов5 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Ливерпуль: Среда 28 ноября 2018

Пари Сен-Жермен
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Ливерпуль
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Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Лига чемпионов Пари Сен-Жермен - Ливерпуль Неймар Неймар Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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