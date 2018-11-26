Неймар и Мбаппе вернулись к тренировкам ПСЖ

Накануне важного матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против английского Ливерпуля форварды Пари Сен-Жермен Неймар и Килиан Мбаппе восстановились от повреждений.

Оба игрока приняли участие в тренировке французского гранда в понедельник, сообщает Le Parisien.

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Отметим, что Неймар и Мбаппе получили травмы, находясь в лагерях национальных сборных. Из-за повреждений они не смогли помочь клубу в 13-м туре Лиги 1, в котором ПСЖ одолел Тулузу благодаря голу Кавани.

Ранее сообщалось, что Неймар не успеет восстановиться к поединку ЛЧ против Ливерпуля. Этот матч имеет огромное значение для обеих команд, ведь за 2 тура до конца группового этапа англичане идут вторыми (6 очков), а парижане – третьи (5 очков).

Отметим, что матч Пари Сен-Жермен – Ливерпуль состоится в среду, 28 ноября, на Парк де Пренс. Начало поединка в 22:00.